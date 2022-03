Der Krieg, das Watt und der Hühnerstall

16 Bücher stehen auf der ganz persönlich zusammengestellten Empfehlungsliste mit höchst unterschiedlichen Lesetipps. Doch anders als bei vorhergehenden Gelegenheiten muss die Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg diese nicht in ihrem Rucksack transportieren.

NDR-Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg zu Gast in Steinhagen

Die Literaturexpertin bei NDR Kultur, Annemarie Stoltenberg, gab in der Steinhagener Gemeindebibliothek Lesetipps zu aktuellen Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt.

Sämtliche vorgestellte Exemplare können in der Gemeindebibliothek ausgeliehen oder bei der Buchhandlung Lechtermann erworben werden. »Sie müssen das jetzt durchsitzen, mein Testpublikum zu sein«, mit diesen Worten richtet sich Annemarie Stoltenberg an die rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Bibliothek.