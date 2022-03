Der kurze Weg zum Test

Monia Eiser bietet in Brockhagen jetzt auch Corona-Abstriche an

Steinhagen

Kostenlose Covid-19-Antigen- Schnelltests gibt es seit zwei Wochen in der neuen Schnelltest-Station bei Wohnniveau Eiser in der Gütersloher Straße 9 in Brockhagen.

Von Gabriele Grund