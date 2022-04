Der literarische Blick auf Steinhagen

Wer im Ortskern flaniert, der wird ihn vielleicht mit seiner Schreibmaschine bei schönem Wetter unter der Markise des Eiscafés Smile sitzen sehen. Oder er wird ihn in Brockhagen treffen, wenn er am Sonntagnachmittag im Dorf unterwegs ist. Oder er kommt an diesem Donnerstag, 7. April, 19 Uhr einfach in die Gemeindebibliothek. Denn dort stellt sich der Steinhagener Gemeindebeschreiber Jascha Riesselmann literarisch vor – auch erste Texte, die in Steinhagen entstanden sind, werden schon dabei sein.

