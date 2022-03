Detmold sagt weiter Nein zur Mehrklasse

Selbst als Ausnahme beschränkt auf dieses Jahr wird es nach dem Willen der Bezirksregierung Detmold keine vierte fünfte Klasse an der Realschule Steinhagen geben. Das ist das für alle Beteiligten in Steinhagen unbefriedigende Ergebnis einer Video-Konferenz, die Bürgermeisterin Sarah Süß und ihr Haller Amtskollege Thomas Tappe am Montag mit Vertretern der Oberen Schulaufsicht geführt haben.

Doch die Gemeinde Steinhagen will nicht aufgeben: „Jetzt werden wir die Landesregierung in Düsseldorf und das Schulministerium einschalten“, kündigte Sarah Süß am Montagnachmittag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT an, auch „politischen Druck aufzubauen“.