Die Abrissparty ist schon in Reichweite

Werther

"Wir wissen nicht, wie es in diesen finanziell unsicheren Zeiten weitergeht, aber an der Feuerwehr werden wir nicht sparen“, verspricht Bürgermeister Veith Lemmen und kündigt an: „Alle geplanten Projekte werden durchgezogen.“ Neben der Garage für den Löschzug Werther gehört vor allem der Neubau des Gerätehauses dazu, der bald begonnen und keineswegs auf die lange Bank geschoben werden soll.

Von Johannes Gerhards