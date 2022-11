Die Erde bebt, wenn Elefanten trampeln

Projekttag an der Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock mit dem Hamburger Trommelapplaus

Schloß Holte-Stukenbrock

Da schwillt ein Brausen an, fast wie ein Gewitter. Die afrikanische Savanne hat am Mittwoch Einzug in die Liemker Michaelschule gehalten. Afrikanische Musik ertönt aus Lautsprecher-Boxen, Eltern richten ihre Handys auf die Kinder, als das große Abschlusskonzert beginnt.

Von Uschi Mickley