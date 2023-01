Die flotten Fünf feiern Silberhochzeit

Menschen im Karneval: Die Poppnasen haben sich vor 25 Jahren in Schloß Holte-Stukenbrock gefunden – Spaß bis zu den Haarspitzen

Schloß Holte-Stukenbrock

Sie haben genau einen Bühnenauftritt im Jahr – und der knallt rein. Die „Poppnasen“ bringen dieses Jahr zum Pfarrkarneval in Stukenbrock am Samstag, 11. Februar, wieder einen Klassiker auf die Bühne, den Poppnasen-Classics. Und so viel ist verraten: Es geht nicht um die Stadtwerdung.

Von Monika Schönfeld