„Die Folgen wären dramatisch“

Halle

Was wäre, wenn...? Wenn solche Fragestellungen mit einem sehr besorgten Unterton zum Beispiel durch den Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld in den Raum gestellt werden, dann wird klar: Die Lage ist äußerst ernst. Was wäre also, wenn Deutschland dem wachsenden Druck nachgäbe und wegen des Ukraine-Krieges ein Embargo gegen russische Gaslieferungen ausspräche oder aber umgekehrt Russland von sich aus den Gashahn zudrehte?

Von Stefan Küppers