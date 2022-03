Die Innenstädte brauchen den Handel

Was in der Haller Innenstadt auf die Beine gestellt wird, würde auch einer Großstadt zur Ehre gereichen. Darin waren sich gestern alle Akteure einig, die zum offiziellen „Kick-off“ von gleich zwei Kampagnen zu einem Rundgang zusammen gekommen waren.

“Halle zum Wohlfühlen“ ist die immer besser funktionierende Kooperation zwischen den Kaufleuten der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft (HIW), dem Innenstadt-Management, dem Stadtmarketing im Rathaus und der Initiative „Kauf im Ort“. Dazu kommt die Kampagne „Heimat shoppen“, mit der die Industrie- und Handelskammer (IHK) immer mehr Orte in Ostwestfalen unterstützt. Dem Aufenthalt in der Haller Innenstadt mehr Qualität verschaffen, das ist in diesen Tagen vielfach zu sehen. Sieben Stromkästen sind künstlerisch gestaltet worden, 40 große bunt bepflanzte Blumenkübel stehen vor den Geschäften, ebenso wie die schon im vergangenen Jahr etablierten „Lieblingsplätze“, daneben klebt, groß und kreisrund, jeweils das Logo der Aktion auf dem Boden. Über den Köpfen der Besucher, so berichtete Innenstadt-Manager Frank Hofen den Teilnehmern des kleinen Rundganges durch Geschäfte und Gastronomie, schweben insgesamt 56 farbige Objekte – Schirme, Schmetterlinge, Libellen – an ausgewählten Stellen sind Skulpturen des Künstlerehepaares Ingrid und Jürgen Deppe aufgestellt. Insgesamt 40 Haller Händler ziehen mit, 20.000 Euro sind in die Kampagne investiert worden.