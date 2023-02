Die Kammermusik spielt im Kulturforum

Der Kulturkreis lädt ein zu einem Kammermusikabend am Sonntag, 19. Februar, ab 19 Uhr im Kulturforum am Altenkamp 1. Es spielen Alberto Carnevale Ricci am Klavier und Sofia von Freydorf am Cello Robert Schumanns „Fünf Stücke im Volkston“, Ludwig van Beethovens Sonate für Klavier und Cello Nr. 3 A-Dur, Anton Weberns „Drei kleine Stücke“ und Franz Schuberts Sonate für Violoncello und Klavier „Arpeggone“.

Sofia von Freydorf wurde 1995 in Stockholm geboren und ist in Bonn aufgewachsen. Sie erhielt elf erste Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ und den ersten Preis beim Karel Kunc Wettbewerb. Sie studierte an der Musikhochschule Carl Maria von Weber Dresden, die Schwerpunkte des Studiums lagen in der Kammermusik und der Neuen Musik. Während ihres Studiums war sie Mitglied des European Youth Orchester, sowie des Gustav Mahler Jugendorchesters.

Nach ihrem Studium spielte sie zwei Jahre als Akademistin in der Dresdner Philharmonie. Von 2019 bis 2022 war sie in der Akademie der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Erfahrung als Solocellistin konnte sie bei den Mannheimer Philharmonikern, im Staatstheater Cottbus und in der Mahler Chamber Orchestra Akademie sammeln. Einladungen zu verschiedenen Festivals verstärkten ihre Leidenschaft für die Kammermusik, der sie neben dem Orchesterspiel nachgeht.

Alberto Carnevale Ricci spielte Konzerte in Europa in den USA und Asien. Als Solist trat er bereits mit international renommierten Orchestern auf und durch vielseitige Kammermusiktätigkeit konnte er in unterschiedlichen Formationen Erfahrung sammeln. Sein spezielles Interesse gilt der modernen und der zeitgenössischen klassischen Musik. Alberto Carnevale Ricci ist in Pavia, Italien geboren. Er studierte Klavier am Konservatorium G. Verdi in Mailand, an der Hochschule für Musik in Detmold. Er absolvierte sein Konzertexamen mit Auszeichnung. In 2010 war er Stipendiat der Internationalen Ensemble Modern Akademie in Frankfurt.