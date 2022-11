Die weite Welt macht demütig

Schloß Holte-Stukenbrock

„Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben“, forderte schon Kurt Tucholsky die Menschen zum Reisen auf. Tamina Kallerts Reiselust wurde schon in Kindheitstagen durch Reisen mit den Eltern und Bruder geweckt. Sie hat das Reisen zu ihrem Beruf gemacht. Mit einer gleichermaßen spannenden, als auch mitreißenden Autorenlesung aus ihrem aktuellen Buch „Und dann ist das Meer in Sicht“, faszinierte die Moderatorin und Autorin Tamina Kallert am Dienstagabend auf Einladung der Volkshochschule in der Aula des Gymnasiums.

Von Manuela Fortmeier