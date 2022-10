Diebe erbeuten Edelstahl und Schrott

Zwei Einbrüche in Firmenlager

Schloß Holte-Stukenbrock

Einbrecher sind zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen, 22. und 23. Oktober, in ein Firmenlager an der „Konrad-Zuse Straße“ eingedrungen. Die Täter entwendeten Bauteile aus Edelstahl, meldet die Polizei. Aufgrund der Menge des Diebesguts sei davon auszugehen, dass die Diebe mit einem Auto zum Tatort angereist seien. Tage zuvor, zwischen Donnerstag und Freitag, seien auf einem Werksgelände an der Straße „Zur Brinke“ größere Mengen Metallschrott gestohlen worden. Von Erol Kamisli