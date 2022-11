Dietrich Wolfram spielt das Lied vom Tod

Dietrich Wolfram hat mit dem Orchester der Landesregierung NRW "Once upon a time" gespielt.

„Once upon a time“, wie das Lied im Original heißt, hat Wolfram als Solist im Teatro Politeama in Palermo gespielt und vor allem auch in der beeindruckenden Kathedrale „Chiesa di San Nicola“ in Catania. Sein Auftritt mit dem Orchester ist auf Youtube zu sehen und zu hören.