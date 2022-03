Digitaler Aufbruch für die Haller Innenstadt

Erster Spatenstich am Klingenhagen für den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau der Telekom in der Innenstadt. Von links Melanie Rößner (Geschäftsführerin Tiefbauunternehmen Beermann), Torsten Hübner (Digitalisierungscoach Stadt Halle), Bernd Lenhard (Tiefbauingenieur), Bürgermeister Thomas Tappe, Jan Pohl, Karl-Heinz Rempe, Kai Fischer (alle Telekom)

Für ihn gehört ein schneller Internetzugang inzwischen zur Daseinsvorsorge, wie man bei Homeschooling und Homeoffice nicht ganz freiwillig erfahren musste. In Zukunft werden seinen Angaben zufolge sogar medizinische Dienstleistungen über das Internet möglich, somit könnten auch ältere Menschen vom schnellen Datenfluss profitieren. »Von alleine passiert allerdings nichts, die Liegenschaftsbesitzer müssen zunächst die Erlaubnis für entsprechende Arbeiten auf ihren Grundstücken erteilen«, erklärt Karl-Heinz Rempe, Regionalmanager der Telekom. »Beim FTTH (Fiber to the Home) endet das Glasfaser-Kabel nicht mehr im Verteilerkasten am Straßenrand, sondern muss bis ins Gebäude gezogen werden«, fügt er ergänzend hinzu. Derzeit verlegt das Tiefbauunternehmen Beermann auf öffentlichem Grund Rohrverbundskabelstränge. In einem Strang befinden sich 22 farblich gekennzeichnete Röhrchen, die jeweils als »Erdrakete« vom Bürgersteig zur Hauswand »geschossen« werden. Nur wenn Rohrleitungen oder andere Hindernisse im Weg liegen, muss der Bagger ran. Einige Zeit später bläst ein Montagetrupp die eigentliche Glasfaser durch das Röhrchen und verbindet sie mit der hausinternen Technik.