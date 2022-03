Dorffest findet wieder statt

Nach zwei Jahren Abstinenz wird Brockhagen in diesem Sommer erstmals seit Corona wieder das Dorfgemeinschaftsfest feiern.

Der Fackelzug gehörte in Vorjahren immer zum Dorfgemeinschaftsfest dazu.

Trotz einer gewissen Planungsunsicherheit geht das Orga-Team davon aus, dass das traditionsreiche Fest vom 26. bis 29. August in gewohntem Rahmen stattfinden kann – dazu gehört auch das Königsschießen am letzten Tag. „Uns ist es wichtig Altbewährtes mit Neuem zu verbinden und ein Programm für Jung und Alt zu präsentieren“, sagt Stephan Kaiser zum großen Rahmen. Nun geht es in die Details der Vorbereitung.