Drei tolle Tage rund um den Fußball

22 Grad, strahlender Sonnenschein, klare Luft – das perfekte Wetter für einen unbeschwerten Tag während der Sparkassenfußballferien auf der Anlage des VfB Schloß Holte. Täglich gestalteten zwei Betreuer der „Erlebniswelt Fußball“ verschiedene Trainingseinheiten, in denen Kondition, Koordination und die richtige Technik vor dem Tor geübt wurden. Aber auch kleine Schwätzchen zum anstehenden Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund sind drin.

„An drei Tagen stand der Spaß und die Freude am Fußball im Mittelpunkt“, sagt Campleiter Max Picht. 23 Nachwuchskicker hatten sich für die Fußballferien, die zum vierten Mal gemeinsam mit dem VfB Schloß Holte, der Fußballschule „Erlebniswelt Fußball“ sowie der Kreissparkasse Wiedenbrück durchgeführt wurden, angemeldet. Dafür mussten die Eltern 79 Euro pro Teilnehmer bezahlen - im Preis enthalten eine Trinkflasche, Mittagessen sowie ein Trikot, das mit Namen und Wunschnummer bedruckt wurde.

Die beiden Betreuer der „Erlebniswelt Fußball“ gestalteten verschiedene Trainingseinheiten, in denen Kondition, Koordination und die richtige Technik vor dem Tor geübt wurden. Aber auch soziale Inhalte waren dem lizenzierten Trainerteam wichtig. „Wir wollen hier natürlich auch das soziale Miteinander fördern", betont Picht. Fußball sei eben ein Mannschaftssport und nur gemeinsam könnten Siege gefeiert, aber auch Niederlagen verdaut werden. Die einheitlichen Outfits förderten zusätzlich den Teamgeist der Nachwuchskicker.

Die 23 Nachwuchskicker hatten viele Spaß und posierten gerne fürs Mannschaftsfoto. Foto: Erol Kamisli

Neben Doppelpass, Dribbling und Torabschluss standen auch Fangspiele sowie Spiel- und Turnierformen auf dem Programm, damit den Teilnehmer ein abwechslungsreiches Training geboten wurde. „Die Sparkassenfußballferien sind eine tolle Veranstaltung. Hier zeigt sich, dass Teilnehmer als auch das Trainerteam mit wie viel Spaß sowohl bei der Sache sind“, sagt Picht, der im Hauptberuf Student ist und schon bald als Sportlehrer unterrichten möchte.

An den Rucksäcken der Teilnehmer erkennen die Beobachter die Sympathieverteilung. Foto: Erol Kamisli

23 Kinder auf der Anlage des VfB bedeuten jede Menge Spaß, Lachen und neue Bekanntschaften. „Fußball fördert das Miteinander und ein Teilnehmer, der in den jungen Jahren bereits die Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehängt hatte, hat hier seine Liebe zum rollenden Ball wiederentdeckt", freut sich Picht. Natürlich seien in den Pausen und auch während des Mittagsessens die vergangenen Bundesliga- und Championsleague-Spieltage analysiert. „Uns geht es hier vor allem darum, dass die Kinder Spaß haben und eine kurzweilige Zeit erleben", betont Picht. Er hoffe, dass die Kinder nicht nur mit schönen Erinnerungen und neuen Outfits nach Hause gehen, sondern vielleicht auch außerhalb der Ferien die Fußballschuhe schnüren.