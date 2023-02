Dritter Lauf durch die Grafschaft Rietberg

Der Grafschaftslauf geht in seine dritte Auflage. Die Anmeldung für den 29-Kilometer-Lauf am Sonntag, 27. August, läuft. Ausrichter sind die Städte Rietberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock, die die ehemalige Grafschaft Rietberg bilden. Wer sich bis 28. Februar anmeldet, erhält eine Ermäßigung.

Start ist am Gut Rietberg (Schloßstraße). Über die Rietberger Innenstadt geht es nach Westerwiehe (Wechsel 1), weiter entlang des Steinhorster Becken bis zur Ostwestfalenhalle in Verl-Kaunitz (Wechsel 2). Über Kaunitzer Nebenstraßen und Wirtschaftswege erreichen die Läufer in Liemke den Holter Wald und legen die letzten Kilometer im Wald zurück bis zum Ziel am Schloss in Schloß Holte-Stukenbrock.

Die Strecke ist landschaftlich sehr reizvoll und führt über Asphalt-, Wirtschafts-, und Waldwege. Die Strecke können Teilnehmer als Einzelläufer oder in einer Dreier-Staffel absolvieren.

Neben dem großen Lauf gibt es am Schloss in Schloß Holte den „Mini-Graf“ über 500 Meter für die Jahrgänge 2016 bis 2020 und den „Kids-Graf“ über 1,5 Kilometer für die Jahrgänge 2011 bis 2015.

Wer sich bis zum 28. Februar für den Einzel- oder den Staffellauf anmeldet, erhält Ermäßigungen auf die Startgebühr. Die Gebühren sind gestaffelt nach Anmeldezeitraum.

Entlang der Strecke gibt es Erfrischungspunkte im Abstand von etwa drei bis vier Kilometern. Für einen kostenlosen Bustransfer zurück zu den Start- und Wechselpunkten ist gesorgt.

Mehr Informationen: grafschaftslauf.de