„Das Urteil ist falsch“, hat Dennis Schwoch, Vorstand des DRK im Kreis Gütersloh, zur Entscheidung des Arbeitsgerichts Bielefeld im Falle der entlassenen Leiterin der DRK-Kita Brummihof in Borgholzhausen gesagt.

Die Kita „Brummihof“ in Borgholzhausen ist auch Betriebs-Kita des Logistik-Unternehmens Nagel.

Er kündigte an, in Berufung zu gehen. Wie berichtet, hat das Gericht die Kündigungen – die fristlose ebenso wie die später ausgesprochene ordentliche – in seinem Urteil vom 28. März für unwirksam erklärt.