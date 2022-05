Razzia in alter Haller Landgaststätte gegen international operierende Bande

Halle

Im Fest- und Hochzeitssaal einer ehemaligen Landgaststätte in Halle-Kölkebeck ist offenbar über Jahre eine Drogenplantage betrieben worden. Bei einer Razzia, die zeitgleich an mehreren Orten in NRW stattfand, hat die Polizei jetzt große Menge Drogen sichergestellt.

Von Stefan Küppers