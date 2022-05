Ein Heimsieg für Jürgen Höfler

Die Holtkämper Dressurtage meldeten sich nach der Corona-Pause eindrucksvoll zurück. Die rund 5.000 Besucher verliehen dem Turnier auf der Reitanlage Hollmann-Raabe im Grenzgebiet zwischen Steinhagen, Bielefeld und Gütersloh an vier Tagen ihren verdienten Glanz. Der Sieger des schweren Grand Prix hieß Jürgen Höfler und lachte am Muttertag mit der Sonne und den zufriedenen Zuschauern um die Wette.

Die wichtigste Prüfung gewann der 48-jährige Pferdewirtschaftsmeister aus Telgte auf dem elfjährigen im Rheinland gezogenen braunen Wallach Royal Flash und 72,567 Prozentpunkten. Auf der Sportanlage von Hollmann-Raabe ist Jürgen Höfler kein Unbekannter. Als Ausbilder ist er dort einmal in der Woche tätig und gibt seine langjährigen Erfahrungen in der hohen Reitkunst im Sattel an seine Schüler weiter.