Ein Leben für die Feuerwehr

Wilhelm Köhne vor seinem Spind mit Helm und Einsatzkleidung: Nach mehr als 16 Jahren als Wehrführer und insgesamt 42 Jahren in der Haller Feuerwehr wird der bald 60-Jährige kommende Woche in die Ehrenabteilung versetzt. Wilhelm Köhne zeigt an der Fotowand im Feuerwehrgerätehaus auf einen Großbrand in einem Betrieb an der Talstraße in Künsebeck 1979. Er war schon dabei. An schreckliche Einsätze kann er sich weniger gut erinnern als an schöne kameradschaftliche Erlebnisse.

Foto: Küppers