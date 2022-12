Ein liberaler Diener der Gemeinde

Ende Januar im Ruhestand: Pfarrer Reinhard E. Bogdan hat mit 1300 Konfirmanden die Friedenskirche in Schloß Holte-Stukenbrock gestaltet

Schloß Holte-Stukenbrock

Singen, sägen, segeln und nach einiger Zeit wieder segnen, wenn das gewünscht wird. Das hat sich Reinhard E. Bogdan (64) für den Ruhestand vorgenommen. Der evangelische Pfarrer wird noch vier Gottesdienste halten, seinen Resturlaub nehmen und am Sonntag, 29. Januar, ab 15 Uhr im Gottesdienst in der Friedenskirche verabschiedet. Mehr als 32 Jahre hat er in Schloß Holte-Stukenbrock gewirkt.

Von Monika Schönfeld