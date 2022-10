„Ein richtig schönes, friedliches Fest“

„Ein richtig schönes, ruhiges und friedliches Pollhansfest haben wir gefeiert. Die Besucherzahlen sind so hoch wie in den Jahren vor Corona.“ Das sagt ein hörbar zufriedener Marktmeister Klaus Lüke.

Einzige dramatische Situationen seinen zwei Kinder gewesen, die am Samstag und Sonntag ihre Eltern verloren hatten. Da ein ukrainisches Kind kein Wort Deutsch konnte, sei es schwierig gewesen. Es sei aber ein Dolmetscher gefunden worden, so dass die Eltern schnell ausgemacht werden konnten.

Freitag für Kirmesleute gut

„Der zusätzlich angebotene Pollhans-Freitag war für die Kirmesleute gut, die Wirtschaftsschau und der Bauernmarkt konnten dem Freitag nicht viel abgewinnen“, sagt Klaus Lüke. Allerdings seien die Aussteller der Wirtschaftsschau sehr zufrieden und haben sich bereits für 2023 wieder angemeldet. Die Schausteller seien mit den Umsätzen alle zufrieden. „Die Fahrgeschäfte waren immer pickepacke voll.“ Die Betreiber der Geisterbahn zum Beispiel, wären gerne wieder dabei.

Gut angenommen worden sind die Freiflächen an den Getränkeständen, das Café und die Partyzelte. „Knackevoll war die Sonnenbar, das ist ein richtiger Treffpunkt, der sehr gut gemacht ist. Und auch die Jever Deel, die unter der Leitung von Nils Wörmann das erste Mal dabei war, hat sich gut eingepasst. Das hat gut geklappt“, sagt der Marktmeister.

DRK leistet 80-mal Hilfe

Für Rotkreuzleiter Patrick Chatzigeorgiou war es eins der ruhigsten Pollhansfeste, die er je erlebt hat, obwohl viel los war. „Wir haben an vier Tagen 80-mal Hilfe geleistet – soviel mussten wir schon mal an einem einzigen Tag absolvieren“, sagt er. Mit 35 Leuten in der Spätschicht sei das DRK mit Leuten aus dem Kreisverband Gütersloh und einigen aus den Kreisen Lippe, Bielefeld und Paderborn unterwegs gewesen. Zwölf Leute mussten ins Krankenhaus gebracht werden, davon zwei mit dem Rettungsdienst des Kreises. Am Sonntag hat es einige Menschen gegeben, deren Kreislauf das warme Wetter nicht vertragen konnten.

Applaus gab es fürs Höhenfeuerwerk am Montagabend. Foto: Monika Schönfeld

„Das friedliche Fest ist auch der Polizeipräsenz und dem Sicherheitsdienst zuzuschreiben. Der Betreiber des Autoscooters hat zusätzlich zwei Sicherheitsleute beschäftigt. Er sagt, das lohnt sich für ihn“, sagt Klaus Lüke. Aus polizeilicher Sicht sei das Pollhansfest angesichts der hohen Besucherzahlen als ruhig zu bezeichnen, sagt Polizeisprecherin Katharina Felsch. Neben drei angezeigten körperlichen Auseinandersetzungen, kam es in drei Fällen zu Widerständen durch teils alkoholisierte Kirmesbesucher.

Jugendliche sexuell belästigt

Am Samstagabend ist in einem Fahrgeschäft eine Jugendliche sexuell belästigt worden. Ein bislang unbekannter Mann setzte sich neben sie in den X-Factor und berührte sie während und kurz nach der Fahrt unsittlich. Die Tat ereignete sich gegen 22.35 Uhr. Der scheinbar alkoholisierte Mann wurde als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben, ist etwa 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, dunkelblonde, leicht rötliche Haare und trug eine dunkelbraune Lederjacke, in deren Jackentasche zum Tatzeitpunkt zwei rote Plastikrosen steckten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 05241/8690 entgegen.