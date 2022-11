Ein Schluck aus der Steckdose

Schloß Holte-Stukenbrock

Es ist wie eine kleine Pause zum Auftanken, die Radfahrer selbst ja auch mal nötig haben. Der Mensch setzt sich gern zu einem Getränk und einem Imbiss an einen Tisch, sein Pedelec oder E-Bike belebt man gern mit einem Schluck Strom aus der Steckdose. Die erste von sieben Pedelec-Ladestationen ist am Freitag am Parkplatz Jägergrund in Stukenbrock-Senne aufgestellt worden.

Von Monika Schönfeld