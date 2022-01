Halle

Über Monate hatten sich Waldbesetzer in Halle (Kreis Gütersloh) mit Barrikadenbau, Klettertrainings und dem Ausbau von Baumhäusern auf eine mögliche Räumung vorbereitet, wollte man mit ausgeklügelten Widerstandsstrukturen die geplante Erweiterung des Süßwarenunternehmens Storck verhindern. Doch als am Donnerstagmorgen um 7 Uhr Waldarbeiter unter Begleitung von starken Polizeikräften im Steinhauser Wald in Halle tatsächlich anrückten, wurde der einzig vorhandene Besetzer in seiner Baumhütte im Schlaf überrascht.

Von Stefan Küppers