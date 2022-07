Mit gestohlenem Audi nachts den Eingang an der Hauptstraße in Schloß Holte-Stukenbrock zerstört - Polizei sucht Zeugen

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit einem gestohlenen Audi haben Einbrecher in der Nacht zu Montag den Eingang in das Geschäft des Juweliers und Optikers Martin Cosack an der Hauptstraße zerstört. Sie drangen so in das Ladenlokal ein und haben das Geschäft ausgeraubt.

Von Monika Schönfeld