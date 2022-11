Einbruch am Eltsterweg

In Schloß Holte-Stukenbrock Terrassentür aufgebrochen und kleinen Bargeldbetrag gestohlen

Einbrecher haben sich am Freitag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Elsterweg verschafft. Sie haben einen kleinen Bargeldbetrag gestohlen.