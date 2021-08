Eindrücke gehen den Helfern nahe

19 Haller packen am Wochenende in Bad Münstereifel beim Aufräumen nach der Flut kräftig mit an

Halle/Bad Münstereifel

Etwas im Fernsehen zu verfolgen oder die Folgen einer Naturkatastrophe direkt vor Ort zu riechen, zu fühlen und in einer sehr persönlichen Dimension emotional mit zu erleben, das ist ein riesengroßer Unterschied. Das schildern Helfer, die am Wochenende von Halle aus in das zerstörte Bad Münstereifel gefahren sind, um zuzupacken und den Flutopfern in ihrer Not zu helfen. Müde und ein Stück auch seelisch erschöpft sind die 18 Männer und eine Frau am Sonntag wieder heimgekehrt.

Von Stefan Küppers