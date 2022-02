Eine Friedhofsbank, die tröstet

Per WhatsApp verbreitete Pastorin Silke Beier die Nachricht in ihrer Konfirmandengruppe. „Ich konnte einfach nicht bis zum nächsten Treffen warten, dazu war die Freude über den Erfolg zu groß“, sagt sie.

Die Jugendlichen hatten den ersten Preis in der Kategorie Kunst und Kreativ in einem Ideenwettbewerb zum Thema #AbenteuerKonfirmation gewonnen – und 1.000 Euro Preisgeld. In den beiden anderen Kategorien Sport und Outdoor sowie Media überzeugten Konfirmandengruppen aus dem Wolfshagener Land und dem kirchlichen Kooperationsraum Chattengau die sechsköpfige Jury.