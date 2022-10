„Einfache Lösungen gibt es nicht“

Demokratiekonferenz in Schloß Holte-Stukenbrock thematisiert Verschwörungsideologien und Neue Rechte

Schloß Holte-Stukenbrock

Weltweit ist vom Erstarken der extremen Rechten die Rede. Vor allem rechte Verschwörungsideologien haben während der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine neue Anhänger gefunden. Aber wie zeigt sich diese Entwicklung in der Region? Auf der dritten Demokratiekonferenz in der Mensa der Gesamtschule am Hallenbad tauschten sich rund 30 Teilnehmer, darunter Interessierte sowie Experten, über diese Themen aus.

Von Erol Kamisli