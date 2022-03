Emilia (5) findet einen Glücksbringer-Elefanten

„Auffällig waren viele Zigarettenkippen, die neben mit Aschenbechern ausgestatteten Mülleimern lagen“, sagte Janine Thannhäuser, Abfall- und Umweltberaterin der Stadt Halle (Westfalen). Ärgerlich, denn ein aus mehr als 500 Chemikalien bestehender Zigarrenstummel hat nach rund fünf Jahren seine giftigen Bestandteile in die Natur und damit ins Grundwasser abgegeben. Andere Beispiele: Der Verrottungsprozess eines achtlos weggeworfenen To-Go-Kaffeebecher benötigt mehr als 50 Jahre. Eine Getränkedose löst sich frühestens nach mehr als 70 Jahren in seine Bestandteile auf. Am schlechtesten verschwindet aus Quarzsand hergestelltes Glas, denn es zersetzt sich nicht.

Auffällig viele Zigaretten-Kippen

Die Naturschützer haben mit ihrem Engagement dafür gesorgt, dass ihr Heimatort im Ortskern und den Außenbereichen im neuen Glanz erstrahlt. Große und kleine Freiwillige aus verschiedenen Vereinen, Institutionen, Schulen, Kindergärten, Freundeskreisen und Nachbarschaften haben sich an der Aktion beteiligt. Stundenlang sammelten sie Müll, Dreck und Unrat aus Gräben, Bachläufen, Wiesen, Wäldern, von Gehwegen, Spielplätzen und entlang der Straßen. Sie fanden Einwegverpackungen, Schnapsflaschen, Zigarettenschachteln, Plastikverpackungen, Fahrradreifen, Schutzmasken und sogar ein altes Stützrad.

Mitglieder vom Kleingartenverein Brandheide, unter Leitung des Vorsitzenden Jürgen Schulte, stießen bei ihrem Frühlingsputz auf Teerpappe, verschlissene Gartenmöbel und kaputte Streuwagen. „Das kann man doch alles einfach am Bauhof abgeben“, machten Jürgen Schulte und Alexander Heidel ihrem Unmut Luft. Veronika Fuchs (89), Werner Heitmann (55) und Bärbel-Janine Niewöhner (24), die mit etlichen Nachbarn und Freunden am Samstag im Einsatz waren, fanden im Bereich der Sportplätze an der Masch größere Mengen Essensreste, Kleidung sowie verkohlte Rauchmelder und WLAN-Router.

In Künsebeck hatten sich die 160 Grundschüler schon die ganze Woche über an der Aktion beteiligt, 40 weitere fleißige Müllsammler zogen am Samstag los, fanden unter anderem eine Mikrowelle und Gitarre. „Besonders die Kinder waren mit großen Eifer dabei. So bekommen sie früh ein Gespür für unsere Probleme mit der Umwelt“, war auch Ute Heike Blania vom Heimatverein Bokel-Tatenhausen von der Aktion begeistert.

Künsebecker Grundschüler sammeln die ganze Woche

Rücksichtslos in der Natur entsorgt waren außerdem ein Kerzenständer, Flaschen, eine große Menge Haushaltsmüll sowie ein kleiner weißer Elefant aus Porzellan. Gefunden hatten den Unrat die Mitglieder des landwirtschaftlichen Ortsvereines Halle/Amshausen am Straßenrand in der Kaistraße. Dank der fünfjährigen Emilia Bultmann, die sich mit ihren Eltern ebenfalls an dem Frühlingsputz beteiligt hatte, endete das Figürchen aber nicht im Müllcontainer, sondern wird dem kleinen Mädchen zukünftig als Glücksbringer Freude bereiten..