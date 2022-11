Ems-Erlebniswelt ist ein Dauerbrenner

Die Ems-Erlebniswelt macht Winterschlaf. Bis März ist die Darstellung des Lebens enlang des Stroms von der Quelle in Schloß Holte-Stukenbrock bis zur Mündung in die Nordsee bei Emden in der Winterpause. Stadtmarketingbeauftragte Imke Heidotting zieht Bilanz der Saison 2022.

Ausstellung und Garten in Stukenbrock-Senne befinden sich bis März in der Winterpause

Die Ems-Erlebniswelt im alten Pfarrhaus am Barbaraweg 1 in Stukenbrock-Senne geht in die Winterpause. Erst im März ist wieder an den Wochenenden, von April bis Oktober dann wieder von dienstags bis sonntags geöffnet. Die Gästebetreuer Willi Franz, Helene Stall und Günter Brock stehen den Besuchern dann wieder für Fragen zur Verfügung.