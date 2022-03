Endlich feiern können und dabei Gutes tun

Für die Schausteller, für die Stadt Halle und auch die Kaufleute ist die Frühjahrskirmes am kommenden Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag etwas Besonderes. Denn nach mehr als zwei Jahren kann erstmals wieder eine fast "normale" Kirmes in der Stadt gefeiert werden. Und manches noch jüngere Kind wird vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben begreifen, welches Vergnügen ein Kinderkarussell bereiten kann. Doch es wird nicht nur gefeiert, die Haller werden vielmehr gebeten ihre Herzen und Geldbörsen für den guten Zweck der lokalen Ukraine-Hilfe zu öffnen.

Dass die Kirmes in Halle nach den Corona-bedingten Absagen in Versmold und Steinhagen überhaupt über die Bühne gehen kann, ist dem Haller Gespür für Timing zu verdanken. Als sich abzeichnete, dass zum Frühjahrsbeginn die Politik weitgehende Corona-Lockerungen beschließen würde, verschob man den traditionellen Haller Kirmestermin einfach um eine Woche nach hinten, um so eventuelle Spielräume zu erhalten. Und wie erhofft, so kommt es denn auch: Unter der Einschränkung, dass die 3-G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) sowie eine Maskenpflicht an den Buden und Fahrgeschäften gelten, kann die Veranstaltung von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. März, stattfinden.

3-G-Regel sowie Maskenpflicht in Fahrgeschäften und an Buden

Bürgermeister Thomas Tappe hält trotz hoher Inzidenzen eine Kirmes für verantwortbar, weil es sich eben um eine Freiluftveranstaltung handelt. Zum Vergleich: In Fußballstadien sind mittlerweile zehntausende Zuschauer zugelassen. Neben 3-G und Maskenpflicht sind weitere Vorsichtsmaßnahmen wie Hygienespender, aber auch Plakate mit Verhaltensmaßregeln aufgestellt. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden zudem stichprobenartig die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen kontrollieren.

Wie der Versmolder Schausteller Klaus Rasch mitteilt, werden neben rund 40 unterschiedlichen Buden auch beliebte Fahrgeschäfte in der Haller Innenstadt ihren Platz finden. Auf dem Lindenplatz steht ein großes Kettenkarussell, auch der sogenannte Disco-Dancer und der Fliegende Teppich werden für Adrenalin-Kircks sorgen. Der Musikexpress und ein Autoscooter stehen auf dem Parkplatz der Kreissparkasse, während sich ein Kinderkarussell und der beliebte Babyflug für die Kleinen im Herzen rund um den Ronchin-Platz befinden.

Professionelle Lasershow mit Hologrammen

Offiziell eröffnet wird die Kirmes am Freitag um 15 Uhr auf dem Ronchin-Platz. Bei dieser Gelegenheit können Kinder einen Eis-Gutschein für das Eiscafé bekommen. Von 15 bis 17 Uhr gibt es zudem eine Happy Hour mit vergünstigten Preisen. Ein Höhepunkt der Kirmes soll zudem am Samstagabend ab 20.30 Uhr eine professionelle Lasershow im Garten am Rathaus sein, bei der eine Spezialfirma besondere Hologramme in den Abendhimmel zaubern will.

Alle Geschäfte in Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag dabei

Für die Haller Geschäftswelt, darunter viele inhabergeführte Geschäfte, von besonderer Bedeutung ist der verkaufsoffene Sonntag am 27. März von 13 bis 18 Uhr. Wie der neue HIW-Vorsitzende Dieter Büßelberg mitteilt, haben alle Geschäfte in der Haller Innenstadt ihre Teilnahme angekündigt, auch der große Marktkauf Speicher ist dabei. Weil die Kirmes den eingeführten Regeln entsprechend den wichtigen Veranstaltungsrahmen gibt, gilt der verkaufsoffene Sonntag als durchführbar. Auf Nachfrage erklärt Bürgermeister, dass die Gewerkschaft Verdi in ihrem Statement eine kritische Begleitung angekündigt habe. Von einer Klage war nicht die Rede. Büßelberg wies darauf hin, dass der Haller Einzelhandel in 2021 nur einen einzigen verkaufsoffenen Sonntag zum "Haller Herbst" habe durchführen können, üblich waren sonst vier im Jahr.

Dieter Büßelberg von der HIW mit einer Spendendose für die Ukraine-Aktion "Halle Hilft Foto: Küppers

In den Geschäften werden die Kunden kleine blau-gelb gestaltete Spendenboxen finden. Die sollen nicht nur am Veranstaltungswochenende, sondern auch in der nachfolgenden Zeit, wenn die große Frühjahrs-Kampagne in der Haller Innenstadt rollt, durch die Haller möglichst gut mit Geld befüllt werden. Die gemeinsam von der Stadt Halle, der HIW und auch den Schaustellern gestartete Spendenaktion soll der lokalen Ukraine-Hilfe zugute kommen. Wie der Bürgermeister mitteilt, befinden sich seit Wochenbeginn bereits mehr als 80 Kriegsflüchtlinge in Halle. Und es ist davon auszugehen, dass diese Zahl in den nächsten Wochen deutlich steigen wird.

Ukraine-Spendenaktion für zusätzliche Leistungen in Halle für Kriegsflüchtlinge

Mit dem Spendengeld sollen insbesondere zusätzliche, freiwillige Leistungen für Kriegsflüchtlinge, die zum allergrößten Mütter mit Kindern sind, finanziert werden. Eine Idee sind zum Beispiel Spielgeräte für Kinder an der entstehenden Containerunterkunft an der Masch oder auch die Finanzierung von Betreuungsangeboten, denn die Unterbringung in Kitas wird angesichts des insgesamt knappen Angebots ein Problem. Wer nicht in die Spendenboxen seine Unterstützung geben will kann auch auf die folgenden Konten der Stadt Halle überweisen:

Kreissparkasse Halle IBAN: DE32 4805 1580 0000 0000 18; BIC: WELADED1HAW; Verwendungszweck „10055508-Spende Flüchtlingshilfe“ oder Volksbank Halle/Westf. eG; IBAN: DE90 4806 2051 0192 9102 00; BIC: GENODEM1HLW; Verwendungszweck „10055508-Spende Flüchtlingshilfe“.