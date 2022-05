"Endlich wieder mehr Leben in den Ateliers!"

Steinhagen

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz, und die Besucher bringen endlich wieder Bewegung in das Atelier“, freut sich Malerin Gitta Lochmüller über das entgegengebrachte Interesse. Nachdem zwei Jahre lang die Corona-Pandemie einen Stillstand im Atelier „Bilderleben“ und beim direkten Nachbarn „Tinis Atelier“ in Steinhagen verursacht hatte, waren die Ausstellungen in der Waldbadstraße am Tag der offenen Tür jetzt gut gefüllt mit Besuchern, darunter potentiellen Käufern.

Von Lara Schieke