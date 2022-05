Ententurm wird zur neuen Zentrale

Steinhagen/Herford

Der Brockhagener Ententurm bleibt vom gastronomischen Konzept her, was er ist: ein Hotel und (inzwischen wieder gut gebuchtes) Event-Lokal. Doch strukturell hat sich im Unternehmen eine ganze Menge verändert: Denn die Gourmet&Service Versmold GmbH hat zum einen ihren Firmensitz nunmehr in Brockhagen und sich zum anderen mit einem Kooperationspartner, BT Catering aus Herford, zusammengetan.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold