Er kennt jedes Bauvorhaben in der Stadt

Als Fachbereichsleiter Wirtschaft und Stadtentwicklung hat er die Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflusst. Werner Thorwesten wird am Mittwoch 62 Jahre alt und geht in die passive Phase der Altersteilzeit.

Er weiß auch schon, was er im Ruhestand machen wird. "Ich kaufe einen Saugroboter, einen Wischroboter und einen Rasenmähroboter. Die machen die Arbeit am und im Haus. Einer muss es ja machen. Und ich bin es nicht." Denn Werner Thorwesten will erstmal ein Vierteljahr nichts tun. Und dann einmal verreisen, ohne sich nach dem Sitzungskalender der Stadt zu richten.