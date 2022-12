Er war für viele das Tor zur Welt

Dieter Voßhans lebte das Ehrenamt. Es gab Zeiten, da war er sieben Tage in der Woche am Sportplatz an der Oerlinghauser Straße, kümmerte sich um die Teams und gestaltete das Vereinsleben und das Sportgelände aktiv mit.

Und: Voßhans war für viele Kinder und Jugendliche des VfB das Tor zur Welt. Denn der Busunternehmer fuhr zahlreiche Jugendteams zu Fußballturnieren ins Ausland, begleitete sie zu Mannschaftsfahrten und zu Ferienfreizeiten, die der Verein lange Jahre organisierte.

Besonders wichtig war ihm der deutsch-englische Jugendaustausch, den er gemeinsam mit seiner Frau Erika jahrzehntelang leitete. „Es sind dabei wunderbare Freundschaften entstanden“, sagte Dieter Voßhans anlässlich seines 80. Geburtstag im vergangenen Jahr.

Als Dieter Voßhans am 11. November 1954 in den VfB Schloß Holte eintrat, war Deutschland in jenem Sommer mit Fritz Walter, Helmut Rahn, Horst Eckel und Toni Turek erstmals Weltmeister geworden. Das zog einen Fußball-Boom nach sich, der auch vor dem jungen Holter keinen Halt machte. Der VfB Schloß Holte trauert um einen Sportskameraden, der bis zu seinem Tod am Sonntag, 27. November, die Treue hielt.