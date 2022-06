Erst wenige gesichtet: Keine Panik vor den Raupen!

Werther

Es scheint eine gute Nachricht zu sein, die dennoch mit Vorsicht zu genießen ist: Erst in der vergangenen Woche meldeten Bürgerinnen und Bürger dem städtischen Bauhof Werther die ersten Sichtungen von Eichenprozessionsspinnern. „Vergleichsweise spät – das lässt zumindest hoffen, dass die Tiere dieses Jahr nicht so zahlreich in Erscheinung treten“, gibt sich Umweltbeauftragte Dr. Nadine Dannhaus vorsichtig optimistisch.

Von Volker Hagemann