"Es hapert zu oft an der Motorik"

ADAC-Fahrradturnier: An der Grundschule Werther läuft‘s gut – doch das ist nicht überall so

Werther

Vor dem Anfahren und dem Abbiegen umschauen, vorausschauend unterwegs sein, mit einer Hand fahren und obendrein stets bremsbereit sein – sicheres Fahrradfahren will gelernt sein, erst recht im zunehmend gefährlichen Straßenverkehr. Und so ist das ADAC-Jugend-Fahrradturnier auch für die dritten Klassen der Grundschule an der Mühlenstraße am Montag eine Herausforderung gewesen, die nicht an jeder Stelle leicht von der Hand geht.

Von Volker Hagemann