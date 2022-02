Der Blick in Straßengräben und öffentliche Rabatte zeigt: Es ist mal wieder Zeit für ein großes gemeinschaftliches Reinemachen in Werther.

Müllsammelaktion am 12. März in Werther

Da wird wohl wieder einiges zusammenkommen: Nach zwei Jahren Pause gibt es in Werther am 12. März wieder eine gemeinschaftliche Müllsammelaktion.

Nachdem die Müllsammelaktion in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt abgesagt werden musste, soll in diesem Frühjahr am Samstag, 12. März, wieder gemeinschaftlich mit Greifzange und Warnweste losgezogen werden. Nur das Abschlussessen fällt aus Vorsicht noch einmal aus.