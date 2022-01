Essen „to go“ nachhaltig serviert

Als die Coronazahlen hoch gingen, halbierte sich die Gästezahl. Inhaber Hashim Haider zieht jetzt die Notbremse. So schnell wie möglich wird das Restaurant „Laila‘s Indian Food“ an der Holter Straße 248 nicht mehr im Gastraum servieren, sondern ausschließlich Essen liefern. Vorübergehend jedenfalls. „Wenn ich nicht schnell reagiere, kann ich nicht mehr weitermachen.“

„Laila‘s“ Indian Food in Schloß Holte-Stukenbrock stellt um auf Lieferservice – Corona halbiert Gästezahl – „Ghost-Kitchen“ geplant

Und dabei hatte alles so begonnen, wie sich Hashim Haider den Start seines Traums vorgestellt hatte. Im August hat er das Restaurant eröffnet. Sein Bruder Billal steht in der Küche, gekocht wird nach den Rezepten ihrer Schwester Laila. Die Gäste haben absolute Spitzenbewertungen abgegeben, mit durchschnittlich 4,8 (von fünf) ist Haider mehr als zufrieden. „Wir haben ein Team aufgebaut mit fünf Leuten in der Küche und fünf im Service. Weil ich jetzt schnell reagiere, kann ich die Leute halten.“