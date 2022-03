Expertenwissen für nachhaltige Entwicklung

„Der erste Schritt zu einer Mobilitätsentwicklung, von der Steinhagen nachhaltig profitieren soll“, so hat Bürgermeisterin Süß jetzt bei der offiziellen Urkundenverleihung den Beitritt der Gemeinde Steinhagen zum Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNW) kommentiert.

Verkehrsministerin Ina Brandes übergibt die Mitgliedsurkunde im Beisein von NWL-Geschäftsführer Joachim Künzel und Koordinierungsstellenleiterin Daniela Niestroy-Althaus an Bürgermeisterin Sarah Süß der Gemeinde Steinhagen.

In Dortmund fand der Festakt für 70 Kommunen mit NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes statt. In der Praxis ist der Beitritt seit 2019 längst vollzogen und die Gemeinde hat bereits kräftig vom Netzwerk und den Kompetenzen der Mitglieder profitiert. Coronabedingt ließ allerdings die Urkundenverleihung auf sich warten. Und nach den guten Erfahrungen, die Mobilitätsmanagerin Anna Zühlke im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT schildert sind die Hoffnungen von Sarah Süß auf eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in der Gemeinde offenbar berechtigt.