Fahrsicherheit von älteren Menschen

Der 82-Jährige Opelfahrer verwechselt nach einem Unfall offenbar das Bremspedal mit dem Gaspedal, kracht in einen Gastank und verletzt sich schwer. Nur wenige Kilometer entfernt endet die Fahrt eines 85-Jährigen aus dem gleichen Grund vor einem Baum – und mit einem Schock. Zwei Beispiele aus jüngsten Polizeiberichten eines Wochenendes, die das Streitthema „Autofahren im Alter“ befeuern.

Der im Vorjahr veröffentliche Risikofragebogen SAFE-R ist in einer Studie entwickelt worden, die ein Team des Evangelischen Klinikums Bethel durchführt. „Es wäre wünschenswert, wenn der SAFE-R in Zukunft bei Ärzten ausliegen würde, die gemeinsam mit ihren Patienten den Risikobogen ausfüllen. Ohne Anleitung ist dies nicht möglich“, sagt Studienleiter Dr. Max Töpper. Bisher haben 90 gesunde ältere Fahrer mit und ohne kognitive Einschränkungen an der Studie teilgenommen. „Wir wollen die Studie nun mit 200 weiteren Testpersonen ab einem Alter von 65 Jahren fortsetzen, um den Risikobogen weiter zu verbessern“, erklärt Töpper. Er und sein Team suchen auch im Altkreis Halle nach Freiwilligen.

Statistik ist nicht alles - individuell betrachten

„Selbst bei gesunden Senioren sind mit zunehmendem Alter Veränderungen in kognitiven Bereichen wie dem Reaktionsvermögen erkennbar“, sagt Töpper. Zudem sinke im Alter die Fähigkeit, sich räumlich zu orientieren oder flexibel auf eine Verkehrssituation zu reagieren. Deshalb würden Senioren im Straßenverkehr vermehrt Fehler in komplexen Fahrsituationen begehen, so der Neuropsychologe weiter. Laut statistischem Bundesamt weisen Hochbetagte und Fahranfänger die höchsten Unfallraten auf, vor allem bei Unfällen mit Personenschaden. Dennoch: Auch Menschen, die älter als 80 Jahre sind, können durchaus noch sicher Autofahren. „Es ist wichtig, die Fahreignung bei jedem Fahrer individuell zu beurteilen“, betont Töpper – und dabei hilft der im Rahmen der Studie entwickelte Risikofragebogen.

So läuft die Studie ab

Die Teilnehmer durchlaufen vier Stationen. Zunächst werden an zwei unterschiedlichen Tagen kognitive Verfahren durchgeführt und Fragebögen ausgefüllt. An einem dritten Termin folgt der praktische Teil. Die Teilnehmer fahren eine ausgewählte Strecke ab. Dabei werden sie von einem Verkehrspsychologen begleitet, der die Fahrt beurteilt, und einer Fahrlehrerin, die die Verkehrssicherheit gewährleistet. Bei einer abschließenden Beratung geht es zudem darum, wie man im Alter auch ohne Führerschein mobil und flexibel bleiben kann. Auf den Grundlagen der erhobenen Daten soll der Risikobogen SAFE-R weiterentwickelt werden. „Vor allem Ärzte können sich so einen Eindruck von der Fahrtüchtigkeit ihrer älteren Patienten machen“, erklärt Töpper.

Fahrkompetenz-Check

Das Evangelische Klinikum Bethel bietet im Rahmen der Studie kostenlos einen vertraulichen Fahrkompetenz-Check an. Wer teilnimmt und alle vier Stationen durchläuft, erhält zusätzlich zu der Beratung eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Ansprechpartner für interessierte Autofahrer ab 65 Jahren ist Daniel Schlüter. Kontakt per Mail daniel.schlueter@evkb.de oder telefonisch unter 0521-77278522.

So ist der Risikobogen aufgeteilt

Elf Faktoren wie Alter, Kilometerleistung, Beweglichkeit der Halswirbelsäule oder Sehschärfe werden abgefragt bzw. geprüft. In jeder Kategorie werden Risikopunkte vergeben, die zu einem Gesamtscore aufaddiert werden. Der Gesamtscore kann mit Hilfe eines Ampelschemas interpretiert werden. Grün: Aktuell keine Bedenken bezüglich der Fahrsicherheit. Gelb: Fahrsicherheit aktuell zweifelhaft, weitere Abklärung empfohlen. Rot: Aktuell erhebliche Bedenken bezüglich Fahrsicherheit. Abklärung dringend erforderlich.

Dr. Max Töpper leitet die Studie. Foto: Privat

Zur Person: Dr. Max Töpper

Dr. Max Töpper ist Wissenschaftler am Evangelischen Klinikum Bethel. Der Demenzforscher ist 47 Jahre alt und im Altkreis auch als Fußballer (Spvg. Steinhagen) und Tennisspieler (TV DE Künsebeck) bekannt.