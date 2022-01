Fällarbeiten im Storck-Wald beginnen

Die Rodungen im Steinhausener-Wald in Halle haben begonnen. Am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr haben zwei Harvester die Arbeit aufgenommen, um zunächst einzelne Bäume zu entnehmen. Von Waldbesetzern war wenig zu sehen. Ein Waldbesetzer war von der Polizei gebeten worden, sein Baumhaus zu verlassen. Der Aktivist kletterte daraufhin vom Baum.

Im ersten Schritt geht es darum, die Fläche für die Verlegung des Laibachs frei zu machen von Bewuchs. Etwa ein Hektar wird nach Angaben des Unternehmens für die Anlage des neuen offenen Verlaufs des bisher verrohrten Baches benötigt. Die Arbeiten sollen am Donnerstag zum Abschluss kommen. Die flächendeckende Rodung für den Bau neuer Hallen im Zuge der Betriebserweiterung erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.



Unter erheblicher Polizeipräsenz setzten die Fällarbeiten ein. Hundertschaften aus Bielefeld und Münster standen bereit, um das Gelände zu schützen. Ist doch das erste Ziele der Haller Fridays for Future-Bewegung und der heterogenen Gruppierung von Klimaaktivisten, zu verhindern, dass Bäume für die Laibach-Verlegung gefällt werden können.

Dabei ist das ebenso wie die Gesamt-Erweiterungsplanung nicht nur demokratisch legitimiert, sondern aus Sicht von Storck auch eine Aufwertung des Bachs, der sich als Auenlandschaft fisch- und amphibiengerecht entfalten soll. Durch Aufforstungen bleibe der Wald immer noch Wald. Hunderte Jahre alte Bäume sind von der Rodung nicht betroffen: Storck verweist immer wieder darauf, dass das Waldstück erste in den 1950er Jahren durch das Unternehmen aufgeforstet worden sei.

Zudem stehen, so rechnet Storck vor, am Ende der Betriebserweiterung, nötig laut Unternehmen für die Zukunftsfähigkeit und Arbeitsplatzsicherung am Standort Halle, der Rodung auf sechs Hektar Fläche acht Hektar an Ausgleichsmaßnahmen sowie die Rückgabe eines 5,3 Hektar großen, bisher als Gewerbegebiet ausgewiesenen Waldstücks an der Margarethe-Windhorst-Straße entgegenstehe.