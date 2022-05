FDP fordert Autotunnel am Bahnhof

Mit dem neuen Leitbild für die Haller Innenstadt sieht die Haller FDP den richtigen Moment gekommen: Eine Unterführung beziehungsweise ein Tunnel am Haller Bahnhof soll die alten Probleme lösen.

Alter Busbahnhof, Alter Friedhof, mögliche Verlängerung der Martin-Luther-Straße. Hier regt die Haller FDP eine Autounterführung am Bahnhof an.

Die Idee ist nicht ganz neu, aber Ratsherr Harald Stützlein bringt sie für die FDP noch einmal neu auf die politische Tagesordnung in Halle. In einem Antrag fordert die FDP, dass die Verwaltung die Möglichkeit prüfen soll, die Verkehrssituation am Bahnübergang Alleestraße durch eine Unterführung der Straße unter den Bahngleisen hindurch zu verbessern.

Stützlein verweist auf den seit Jahren andauernden Ärger über längere Wartezeiten vor dem geschlossenen Bahnübergang am Bahnhof, die zu langen Autoschlangen und dem erheblichen Ausstoß von Abgasen führten. Auch die Koppelung mit dem Busbahnhof für ausfahrende Busse spielen eine Rolle. „Alle bisherigen Bemühungen der Verwaltung, hier beim Eisenbahn-Bundesamt eine bessere Lösung zu erreichen, waren erfolglos“, stellt Stützlein fest.

FDP Halle: Kassierer Klaus-Peter Kunze (links) und Vorsitzender Harald Stützlein (rechts) Foto: FDP-Ortsverein

Der im Leitbild angesprochene Umgriff mit einer Verlängerung der Martin-Luther-Straße ermöglicht aus Sicht von Stützlein die Chance, mit einer Unterführung unter den Bahngleisen die Verkehrsprobleme nach Jahrzehnten endlich zu lösen. Auch die Sanierung der Mülldeponie unter dem alten Busbahnhof könne bei der Gelegenheit gleich kostengünstig mit erledigt werden. Je nach Umfang des notwendigen Bodenaustausches sei auch denkbar, wegfallende Parkplätze durch eine neue Tiefgarage zu ersetzen.

Ein Tunnel könne den Bahnhof als Südtor mit deutlich verbesserter Aufenthaltsqualität besser an die Innenstadt anschließen. Außerdem gebe es keine Wartezeiten mehr für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste vor geschlossener Bahnschranke.