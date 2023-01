Fernseher brennt: Niemand verletzt

Feuerwehr Schloß Holte-Stukenbrock rückt mit 45 Leuten an die Lange Straße aus

Schloß Holte-Stukenbrock

Hohe Hitze und viel Qualm, aber keine Verletzten - das ist die Bilanz eines Zimmerbrandes an der Langen Straße am Montag in Schloß Holte-Stukenbrock.

Von Monika Schönfeld