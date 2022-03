Feuer in altem Brennerei-Gebäude

Zu einem Feuer im alten Brennereigebäude Jückemöller ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr gerufen worden. Eine riesige Rauchwolke stand anfangs über dem Gelände.

Die starke Rauchentwicklung war weithin über vier Kilometer zu sehen. Die Alarmmeldung lautete auf unklare Brandentwicklung in Industriegebäude. Alle drei Löschzüge rückten somit aus, etwa 50 Feuerwehrmitglieder waren im Einsatz. Entdeckt worden war der Brand durch Polizeibeamte der Wache Halle, die den Rauch gesehen hatten.

Ein Unterstand mit einem Kunststoffdach zwischen zwei Gebäudeteilen hat aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Unrat, Müll und ein alter Gabelstapler standen in Flammen. Die Gebäude wurden durch Hitze und Russ in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer war schnell, nach 30 Minuten, unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten erheblich länger. Löschwasser hatte die Feuerwehr auf den Autos mitgebracht und zapfte einen Hydranten auf der anderen Seite der Bahnhofstraße an.

Wie Einsatzleiter Andreas Kramme, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, sagte, sei der Brand letztlich nicht so heftig gewesen, wie man zunächst befürchtet hatte. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr traf keine Personen auf dem Hofgelände an.

Was den Einsatz aber unwägbar machte, sind mögliche Schadstoffe wie Asbest. Welche Substanzen verbrannt sind, ist noch nicht geprüft. Zudem mussten die Einsatzkräfte die Gebäude aufbrechen, um sicherzustellen, dass sich nicht durch Funkenflug neue Brandnester entwickelt hatten. Mit der Wärmebildkamera gingen sie vor. Auch der Hubsteiger war im Einsatz.

Auf der Bahnhofstraße kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05241/8690 in Verbindung zu setzen.