Feuer in Einfamilienhaus am Markusweg

Heizlüfter im Badezimmer hat in Schloß Holte-Stukenbrock Feuer gefangen

Schloß Holte-Stukenbrock

In einem Badezimmer im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses am Markusweg ist am Dienstagabend um 18.49 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.