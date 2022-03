Förderung eines intakten Schullebens

Halle

Die Bezuschussung von Klassenfahrten, in nützliche und aufwertende Anschaffungen für die Schule investieren, die Vermittlung zwischen Eltern und Lehrern sowie die Stärkung des Schulstandortes: Die Aufgaben des Schulvereins am Kreisgymnasium Halle sind recht vielseitig und tragen zu einem intakten und lebendigen Schulleben bei, doch durch die Pandemie waren seine Aktivitäten in den vergangenen beiden Jahren stark eingeschränkt.

Von Malte Krammenschneider