Fordfahrerin touchiert Lastwagen

Schloß Holte-Stukenbrock: Unfall auf der Autobahn 33 am Mittwochmorgen

Schloß Holte-Stukenbrock

Glück im Unglück hatte am Mittwoch eine 18-jährige Autofahrerin auf der A33 in Höhe der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Sie touchierte mit ihrem Ford einen Lastwagen, drehte sich auf der Fahrbahn und bleib in Gegenrichtung liegen. Verletzt wurde niemand.